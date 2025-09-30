Aggressioni al Versilia Sì al protocollo di sicurezza

La data non può essere ancora segnata sul calendario perché il progetto è appena partito. Ma la speranza di tutti, sindacati in primis, è che entro fine anno venga siglato un protocollo per garantire sicurezza al personale sanitario del pronto soccorso dell’ospedale "Versilia" e del "San Luca" di Lucca. La decisione è stata presa ieri pomeriggio al termine dell’incontro-fiume convocato dalla Prefettura su richiesta dei sindacati, presenti con le sole sigle Fials e Nursing Up. "Più di una volta – spiega il segretario provinciale Fials Daniele Soddu – avevamo chiesto un tavolo sulla sicurezza in seguito alle recenti aggressioni avvenute al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

