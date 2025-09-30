Aggressione di Ferragosto a Senigallia | sette giovani colpiti da DASPO urbano
Sette giovani coinvolti nell’aggressione avvenuta a Ferragosto sul ponte pedonale, tra il molo di ponente e quello di levante di Senigallia, non potranno più accedere ad alcune aree sensibili della città fino al 2026. A stabilirlo è stato il Questore della provincia di Ancona, Cesare Capocasa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: aggressione - ferragosto
Violenza sessuale al Foro Italico di Palermo: arrestato un 24enne per l'aggressione di Ferragosto ad una studentessa
Aggressione di Ferragosto a Numana, daspo urbano al responsabile del ferimento di un giovane
ll ragazzo si era reso responsabile di un'aggressione con un violento pugno ai danni di un altro ragazzo lo scorso Ferragosto in piazza Miramare a Marcelli di Numana - facebook.com Vai su Facebook
Aggressione di Ferragosto a #Numana: #daspo urbano del #questore per il giovane che con un pugno ferì un ragazzo - X Vai su X
Aggressione di ferragosto: daspo per sette giovani - Tre ragazzi erano rimasti feriti Il Questore Capocasa ha emesso sette Daspo urbani nei confronti di altrettanti giovani coinvolti nell'aggressione in danno di tre ragazzi, avvenuta lo scorso 15 agosto ... Secondo youtvrs.it
Aggressione a Senigallia, 7 daspo urbani per altrettanti giovani - Il Questore Capocasa ha emesso sette DASPO urbani nei confronti di altrettanti giovani coinvolti nell’aggressione in danno di tre ragazzi, avvenuta lo scorso 15 agosto a Senigallia. Come scrive senigallianotizie.it