Aggressione di Ferragosto a Senigallia | sette giovani colpiti da DASPO urbano

Anconatoday.it | 30 set 2025

Sette giovani coinvolti nell’aggressione avvenuta a Ferragosto sul ponte pedonale, tra il molo di ponente e quello di levante di Senigallia, non potranno più accedere ad alcune aree sensibili della città fino al 2026. A stabilirlo è stato il Questore della provincia di Ancona, Cesare Capocasa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

