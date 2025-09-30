Agente ucciso in QatarIsraele pagherà
2.25 Israele ha detto di voler risarcire la famiglia dell'agente di sicurezza qatariota rimasto ucciso nell'attacco dello Stato ebraico contro i leader di Hamas a Doha.Lo riporta l'emittente pubblica israeliana Kan citandofonti ufficiali. Ieri il premier Netanyahu si è scusato con il Qatar per il raid, esprimendo rammarico per l'uccisione della guardia di sicurezza: una condizione fon damentale per Doha per prendere i negoziati con Hamas sul piano di pace Usa a Gaza: un gesto che ha irritato il ministro di destra israeliano, Itamar Ben Gvir. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
