AGCOM blocca IPTV pirata X Factor 2025 protetto da Piracy Shield per tutelare copyright
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha esteso l'efficacia della piattaforma tecnologica Piracy Shield, bloccando in via cautelare la diffusione illecita del programma di intrattenimento "X Factor 2025" tramite un noto servizio IPTV pirata. Questo potenziamento segna un passo avanti cruciale nella lotta contro la pirateria audiovisiva, che continua a erodere l'economia creativa i.
Piracy Shield 2.0, lo scudo anti-pirateria di AGCOM, ora blocca anche film, serie TV e musica
È entrata in vigore la norma Agcom che blocca le chiamate con numeri falsi
Spoofing, primi risultati del regolamento Agcom. Dal 19 agosto bloccate 43 milioni di chiamate Primi risultati delle misure anti-spoofing introdotte dal 19 agosto grazie al Regolamento Agcom: il blocco delle chiamate telefoniche provenienti dall’estero con CLI - facebook.com Vai su Facebook
Blocco chiamate #spoofing: 43 milioni fermati, crollo del traffico fraudolento dopo misure @AGCOMunica https://digital-news.it/news/economia/53525/blocco-chiamate-spoofing-43-milioni-fermati-crollo-del-traffico-fraudolento-dopo-misure-agcom… #AGCOM - X Vai su X
