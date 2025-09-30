AG4IN si avvicina al milione d’incassi (896mila euro). Se il Napoli batte lo Sporting ne incassa il triplo (2,8) AG4IN il film sul quarto scudetto del Napoli va meglio in settimana che nel weekend. In fondo è una pellicola per affezionati. Non è che nel fine settimana si va al cinema per guardare AG4IN anche perché ci sono le partite. È un film per tifosi, per tifosi del Napoli, non certo per appassionati di cinema. Il film prodotto da Aurelio De Laurentiis ha incassato di più ieri (lunedì) che la domenica. 83mila euro ieri, 69mila domenica. Infatti ieri è stato il secondo film più visto nelle sale italiane (a conferma della crisi del cinema, direbbe qualche maligno). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

