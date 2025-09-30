Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia Locale della Città di Afragola diretta personalmente dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli, componente della cabina di regia per il fenomeno della Terra dei Fuochi istituita presso la Prefettura di Napoli, nell’ambito delle attività coordinate dall’incaricato di governo presso la Prefettura di Napoli Vice Prefetto Ciro Silvestro, ha effettuato una ispezione in una officina meccanica ubicata in Afragola. In un locale privo di agibilità e delle autorizzazioni ambientali nel centro abitato, è stato accertato che all’interno di una attività adibita ad officina meccanica erano presenti motocicli e ciclomotori in fase di riparazione, fusti per smaltire gli oli usati, numerosi pezzi di ricambi e parti di motore di dubbia provenienza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Afragola, sequestrata un’officina priva di autorizzazioni ambientali