Afragola officina meccanica abusiva sequestrata | denunciato il titolare per ricettazione e riciclaggio

Teleclubitalia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Locale della Città di Afragola, diretta dal comandante Colonnello Antonio Piricelli – componente della cabina di regia istituita presso la Prefettura di Napoli – ha effettuato un controllo mirato su un’officina meccanica situata nel centro abitato.   L’ispezione, coordinata dall’incaricato di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

afragola officina meccanica abusiva sequestrata denunciato il titolare per ricettazione e riciclaggio

© Teleclubitalia.it - Afragola, officina meccanica abusiva sequestrata: denunciato il titolare per ricettazione e riciclaggio

In questa notizia si parla di: afragola - officina

Blitz in una nota officina meccanica: scatta il sequestro - In un locale privo di agibilità e delle autorizzazioni ambientali nel centro abitato, è stato accertato che all’int ... Riporta napolitoday.it

Officina meccanica abusiva e inquinante sequestrata ad Afragola - Ad Afragola gli agenti della polizia locale, hanno individuato e sequestrato un’area di circa tremila metri quadrati, adibita, in ... Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Afragola Officina Meccanica Abusiva