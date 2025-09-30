Afragola incendio nella notte | devastato il bar Kevin Coffee

Paura nella notte in via Saggese ad Afragola, dove un violento incendio ha distrutto il noto barKevin Coffee”, punto di riferimento per tanti residenti della zona.   Le fiamme, divampate improvvisamente, hanno avvolto l’intero locale, generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

