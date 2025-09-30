Afragola incendio nella notte devasta noto bar

2anews.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiamme altissime la scorsa notte ad Afragola, in provincia di Napoli, con una colonna di fumo visibile a chilometri. Il locale resta chiuso: “Torneremo più forti di prima”. Notte di paura ad Afragola, dove un violento incendio ha distrutto il noto bar “Kevin Coffee” in via Saggese. Le fiamme hanno avvolto rapidamente l’intero locale, generando . 🔗 Leggi su 2anews.it

afragola incendio nella notte devasta noto bar

© 2anews.it - Afragola, incendio nella notte devasta noto bar

In questa notizia si parla di: afragola - incendio

Afragola, incendio nella notte: devastato il bar “Kevin Coffee”

afragola incendio notte devastaIncendio devasta un noto bar nella notte: alta colonna di fumo sulla città - Le fiamme hanno divorato il locale di “Kevin Coffee” in via Saggese ad Afragola. Riporta napolitoday.it

Incendio distrugge il Kevin Coffee ad Afragola: "Torneremo più forte di prima" - Un incendio scoppiato durante la notte ha devastato il noto bar “Kevin Coffee” in via Saggese ad Afragola. Lo riporta internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Afragola Incendio Notte Devasta