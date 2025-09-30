Afghanistan internet bloccato dopo promessa dei talebani di stop ad attività immorali il Paese senza rete e servizi telefonici da 48 ore

Afghani residenti all'estero riferiscono di non riuscire a mettersi in contatto con i propri familiari rimasti nel Paese. Il Ministero dell'Aviazione avrebbe inoltre segnalato la cancellazione di voli in arrivo a Kabul Martedì, l'Afghanistan è stato colpito da un blackout totale di Internet.

