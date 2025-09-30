Afghanistan in blackout Un Paese isolato dal mondo
L’Afghanistan è immerso in un silenzio forzato. "Dopo giorni di interruzioni parziali in diverse province, ieri pomeriggio l’Emirato Islamico ha bloccato le comunicazioni a livello nazionale, tutte le reti sono inattive", ha fatto sapere Susanna Fioretti, Cofondatrice e vice presidente di Nove Caring Humans, "per decine di milioni di persone i contatti con il resto del mondo si sono interrotti bruscamente: non possono raggiungere i loro contatti tramite social, email o applicazioni di messaggistica e da molte linee fisse. Per NOVE Caring Humans questo black-out è un ostacolo gravissimo. Nelle zone colpite dal terremoto non riusciamo ad avere notizie di centinaia di famiglie che aiutiamo nelle zone colpite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: afghanistan - blackout
In #Afghanistan i #talebani hanno interrotto qualsiasi connessione in fibra ottica: è il totale blackout del web e delle comunicazioni mobili. Una misura contro l'immoralità secondo una rigida versione della legge islamica. Anna Mazzone #GR1 - X Vai su X
FLYDUBAI DA BERGAMO RADDOPPIA Dal 16 dicembre il nuovo volo notturno giornaliero renderà ancora più ampia la scelta di mete raggiungibili da Bergamo VOLI IN COINCIDENZA DA DUBAI Afghanistan (KABUL) Arabia Saudita (JEDDAH, RIYADH, ALU - facebook.com Vai su Facebook
Afghanistan in blackout. Un Paese isolato dal mondo - A questo si aggiungono i voli cancellati senza preavviso e l’assenza di certezze sulla durata del blackout. Segnala ilgiornale.it
Afghanistan offline: i talebani oscurano Internet per “prevenire attività immorali" - L'ennesima restrizione imposta dal regime di Kabul agli afghani ... Lo riporta huffingtonpost.it