afghanistan in blackout un paese isolato dal mondo

Ilgiornale.it | 30 set 2025

L’Afghanistan è immerso in un silenzio forzato. "Dopo giorni di interruzioni parziali in diverse province, ieri pomeriggio l’Emirato Islamico ha bloccato le comunicazioni a livello nazionale, tutte le reti sono inattive", ha fatto sapere Susanna Fioretti, Cofondatrice e vice presidente di Nove Caring Humans, "per decine di milioni di persone i contatti con il resto del mondo si sono interrotti bruscamente: non possono raggiungere i loro contatti tramite social, email o applicazioni di messaggistica e da molte linee fisse. Per NOVE Caring Humans questo black-out è un ostacolo gravissimo. Nelle zone colpite dal terremoto non riusciamo ad avere notizie di centinaia di famiglie che aiutiamo nelle zone colpite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

