Afghanistan | i talebani bloccano internet

I talebani in Afghanistan bloccano internet a tempo indeterminato. La chiusura di internet è volta a "prevenire l'immoralità" come pornografia e contatti tra uomini e donne. I talebani in Afghanistan hanno ordinato la chiusura a livello nazionale della rete internet a fibra ottica "fino a nuovo avviso".

L’assurdo video dei talebani che invitano gli statunitensi a visitare il loro Paese da turisti: “Venite in Afghanistan”

Il surreale video dei talebani che invitano gli americani a visitare il loro Paese: “Venite in Afghanistan”

“Abbiamo un messaggio per gli americani, venite in Afghanistan”, il VIDEO ironico con i talebani per promuovere il turismo nel Paese

Afghanistan alla fame: aiuti umanitari arma politica Le guerre continuano a uccidere i bambini anche quando sono finite. In Afghanistan, dopo vent’anni di presenza ‘umanitarie’ occidentali e centinaia di migliaia di vittime, tornati i talebani, oggi si muore di fam - facebook.com Vai su Facebook

Afghanistan: i talebani vietano i libri scritti dalle donne nelle università - X Vai su X

