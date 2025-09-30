Afghanistan da 48 ore senza Internet i talebani avevano minacciato lo stop alle ‘attività immorali’

(Adnkronos) – Blackout di internet in Afghanistan. 'Silenzio' nelle comunicazioni da 48 ore. I Talebani, tornati al potere nel 2021, avevano minacciato di tagliare l'accesso nell'ambito di una campagna contro quelle che considerano "attività immorali". Nelle scorse ore NetBlocks, osservatorio di Internet, ha riferito di "un blackout totale di Internet" in Afghanistan, dove "le autorità . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: afghanistan - internet

Afghanistan: i talebani bloccano internet

I talebani hanno bloccato l’accesso a internet in tutto l’Afghanistan

I talebani hanno bloccato Internet in tutto l'Afghanistan, secondo il servizio internazionale di monitoraggio internet NetBlocks "per prevenire l'immoralità". - X Vai su X

AFGHANISTAN. Gli Stati Uniti sondano i talebani delle seconde file per Bagram. Kandahar senza internet - AGC COMMUNICATION NEWS #agcnews - facebook.com Vai su Facebook

Afghanistan da 48 ore senza Internet, i talebani avevano minacciato lo stop alle 'attività immorali' - Non ci sono per ora dichiarazioni da parte dei Talebani, che nei loro primi anni al potere avevano vietato tv, satelliti e altri mezzi di comunicazione di massa Blackout di internet in Afghanistan. Scrive adnkronos.com

Afghanistan: si inaugura domani a Bologna la mostra fotografica “Vite senza tempo” di Cinzia Canneri, vincitrice del World Press Photo 2025 - 30, presso la Sala della Manica Lunga di Palazzo d’Accursio, la mostra fotografica “Vite senza tempo” della fotogiornalista Cinzia Canneri, vincitrice ... Secondo agensir.it