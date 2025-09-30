Afghanistan da 48 ore senza Internet i talebani avevano minacciato lo stop alle ‘attività immorali’

(Adnkronos) – Blackout di internet in Afghanistan. 'Silenzio' nelle comunicazioni da 48 ore. I Talebani, tornati al potere nel 2021, avevano minacciato di tagliare l'accesso nell'ambito di una campagna contro quelle che considerano "attività immorali". Nelle scorse ore NetBlocks, osservatorio di Internet, ha riferito di "un blackout totale di Internet" in Afghanistan, dove "le autorità . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Afghanistan: i talebani bloccano internet

I talebani hanno bloccato l’accesso a internet in tutto l’Afghanistan

afghanistan 48 ore senzaAfghanistan da 48 ore senza Internet, i talebani avevano minacciato lo stop alle 'attività immorali' - Non ci sono per ora dichiarazioni da parte dei Talebani, che nei loro primi anni al potere avevano vietato tv, satelliti e altri mezzi di comunicazione di massa Blackout di internet in Afghanistan. Scrive adnkronos.com

