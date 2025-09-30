Affitto e manutenzione della nuova scuola a carico del Ministero | Risultato storico per Calci

Per i prossimi trent’anni, con possibile proroga, il Ministero dell’Istruzione e del Merito si farà completamente carico dei canoni di locazione e della manutenzione straordinaria della nuova scuola media ‘Giunta Pisano’ di Calci, realizzata da Inail ed inaugurata appena un anno fa. E' quanto ha. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: affitto - manutenzione

