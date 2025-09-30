Affidamento in prova la Sorveglianza giudica prematura la richiesta di Alessandro Menenti

Valerio Menenti rimarrà in semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con un'ordinanza depositata il 15 luglio, ha respinto la sua richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, concedendogli però la conferma definitiva della misura più contenitiva della semilibertà che già sta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: affidamento - prova

Violato l'affidamento in prova, guidava di notte ubriaco: ora è in cella

Giugliano, rapina e furti: 33enne ottiene l’affidamento in prova ai servizi sociali

In giro per locali violando l'affidamento in prova, ma i carabinieri lo scoprono e torna in carcere

Ciao a tutti! Mi servirebbe un vostro consiglio in merito alla prova pratica per i concorsi da istruttore contabile. Sto imparando a redigere le determine: - impegno di spesa -liquidazione spesa -affidamento. secondo voi dovrei imparare anche altri atti? inoltre dov - facebook.com Vai su Facebook

Con l'affidamento in prova ai servizi sociali tenta il furto in una casa https://ift.tt/Rg478bu https://ift.tt/yh6itKj - X Vai su X

Avellino, viola l'affidamento in prova: finisce in carcere - Personale della Squadra Mobile di Avellino ha dato esecuzione al provvedimento, emesso dal magistrato di Sorveglianza di Avellino ... Secondo ilmattino.it

Picchia la madre e la sorella per avere i soldi per la cocaina, evita il carcere ma continua a drogarsi durante l'affidamento in prova: 28enne finisce in cella - Nonostante avesse evitato il carcere grazie alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ha continuato a fare uso di droga. Secondo ilgazzettino.it