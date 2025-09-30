Affidamento in prova la Sorveglianza giudica prematura la richiesta di Alessandro Menenti

Perugiatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valerio Menenti rimarrà in semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con un'ordinanza depositata il 15 luglio, ha respinto la sua richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, concedendogli però la conferma definitiva della misura più contenitiva della semilibertà che già sta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: affidamento - prova

Violato l'affidamento in prova, guidava di notte ubriaco: ora è in cella

Giugliano, rapina e furti: 33enne ottiene l’affidamento in prova ai servizi sociali

In giro per locali violando l'affidamento in prova, ma i carabinieri lo scoprono e torna in carcere

Avellino, viola l'affidamento in prova: finisce in carcere - Personale della Squadra Mobile di Avellino ha dato esecuzione al provvedimento, emesso dal magistrato di Sorveglianza di Avellino ... Secondo ilmattino.it

Picchia la madre e la sorella per avere i soldi per la cocaina, evita il carcere ma continua a drogarsi durante l'affidamento in prova: 28enne finisce in cella - Nonostante avesse evitato il carcere grazie alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ha continuato a fare uso di droga. Secondo ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Affidamento Prova Sorveglianza Giudica