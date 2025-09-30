Affari Tuoi traina Ballando con le stelle al sabato sera | la mossa RAI senza precedenti per contrastare Canale
Visti gli ascolti non proprio sorprendenti della prima puntata del programma di Milly Carlucci, si pensa a un cambio di passo in casa Rai: il game show di Stefano De Martino nell'access del 4 ottobre come boost anti Tu Si Que Vales. Le ultime indiscrezioni sostengono che Rai 1 stia valutando di inserire finalmente Affari Tuoi nell'access prime time del sabato già dal 4 ottobre per offrire a Ballando con le Stelle un avvio più solido nella sfida contro Canale 5. Il motivo? Gli ascolti non proprio entusiasmanti della prima puntata del ventennale del programma di Milly Carlucci. Il suo non è stato certo un avvio di stagione che lascia il segno, i dati auditel del sabato appena passato, infatti, pendono dalla parte di Tu Si Que Vales che, a differenza di Ballando con le Stelle, può contare sulla scia tracciata da . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
