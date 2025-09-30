Affari Tuoi Stefania travolta dopo la sigla | Che ipocrisia
Nella puntata di Affari Tuoi del 30 settembre, la protagonista è Stefania Fravezzi, 34enne di Bolzano, mamma di Zoe, 4 anni, e ricamatrice. Stefania, che si mantiene con piccoli lavoretti e aiuta il fidanzato fotografo Cristiano, ha affrontato una partita altalenante ma si è salvata nel finale, vincendo 30mila euro grazie all’intuito e all’aiuto del Dottore.La sua partita inizia con una serie di tiri fortunati, eliminando cifre basse (20mila, 5, 0, 100, 20 e 200 euro), spingendo il Dottore a offrire 38mila euro, rifiutati da Stefania per la fiducia nel tabellone. Successivamente elimina 15mila euro, 1 euro e Gennarino, ricevendo un’offerta di 43mila euro, anch’essa rifiutata per inseguire i suoi sogni: investire nella sua attività artigianale, creare un fondo per la figlia e fare un regalo ai genitori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
