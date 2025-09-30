Affari Tuoi la puntata del 29 settembre | Attilio dalla Lombardia vince 77mila euro grazie al jackpot di Gennarino
Nella puntata di Affari Tuoi del 29 settembre, Attilio da Bellagio ha portato a casa 77mila euro dopo una partita leggendaria. L'agente di commercio lombardo ha vinto il Jackpot Gennarino da 2mila euro e poi resistito fino al finale con 300mila euro e il pacco nero. Herbert Ballerina ospite ormai fisso applauditissimo dal pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: affari - tuoi
TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA
RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”
SCOTTI: AFFARI TUOI? LA RUOTA NON STA A GUARDARE. A SETTEMBRE ARRIVANO MEGA PREMI
ICYMI: La ruota della fortuna allunga ancora su Affari Tuoi con oltre 5 milioni di spettatori - facebook.com Vai su Facebook
Il 19 settembre il conduttore di Affari tuoi è stato vittima rapinato a Milano. I ladri gli hanno portato via un orologio del valore di 40mila euro - X Vai su X
Affari Tuoi, la puntata del 29 settembre: Attilio dalla Lombardia vince 77mila euro grazie al jackpot di Gennarino - Nella puntata di Affari Tuoi del 29 settembre, Attilio da Bellagio ha portato a casa 77mila euro dopo una partita leggendaria ... Secondo fanpage.it
Affari Tuoi, De Martino in estasi: “La partita più bella di sempre”. Attilio fa la storia col pacco nero - Partita show ad Affari Tuoi, Attilio della Lombardia incassa 75mila euro in un finale epico tra gli applausi del web: "La puntata più bella di sempre" ... Da libero.it