Affari Tuoi in onda anche il sabato Stefano De Martino pronto ad aiutare Milly Carlucci
Stefano De Martino sarebbe pronto ad accorrere in aiuto di Milly Carlucci, guidando Affari Tuoi anche di sabato per garantire un aumento degli ascolti di Ballando con le Stelle. Affari Tuoi in onda di sabato, la strategia per Ballando con le Stelle. Il 27 settembre Ballando con le Stelle ha fatto il suo esordio, ma i numeri non hanno premiato la trasmissione di Milly Carlucci. Lo show, giunto alla sua 20esima edizione, è stato infatti nettamente superato da Tu Sì Que Vales. La trasmissione di Maria De Filippi ha conquistato il 28,54% di share con 4.025.000 spettatori, mentre Ballando ha registrato 2. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: affari - tuoi
TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA
RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”
SCOTTI: AFFARI TUOI? LA RUOTA NON STA A GUARDARE. A SETTEMBRE ARRIVANO MEGA PREMI
ICYMI: La ruota della fortuna allunga ancora su Affari Tuoi con oltre 5 milioni di spettatori - facebook.com Vai su Facebook
affarituoi - X Vai su X
Affari Tuoi va in soccorso a Ballando con le stelle, De Martino in onda il sabato per fare da traino a Milly Carlucci - La notizia arriva dopo i risultati, non brillanti, di Ballando con le stelle su Rai1. Secondo fanpage.it
De Martino 'salva' Ballando con le stelle, puntata extra di Affari Tuoi dopo il flop. Cambia la programmazione - La Rai chiede gli straordinari a De Martino: puntata settimanale extra di Affari Tuoi dopo il primo flop di Milly Carlucci. Si legge su libero.it