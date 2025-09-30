Affari Tuoi in onda anche il sabato Stefano De Martino pronto ad aiutare Milly Carlucci

Dilei.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano De Martino sarebbe pronto ad accorrere in aiuto di Milly Carlucci, guidando Affari Tuoi anche di sabato per garantire un aumento degli ascolti di Ballando con le Stelle. Affari Tuoi in onda di sabato, la strategia per Ballando con le Stelle. Il 27 settembre Ballando con le Stelle ha fatto il suo esordio, ma i numeri non hanno premiato la trasmissione di Milly Carlucci. Lo show, giunto alla sua 20esima edizione, è stato infatti nettamente superato da Tu Sì Que Vales. La trasmissione di Maria De Filippi ha conquistato il 28,54% di share con 4.025.000  spettatori, mentre Ballando ha registrato 2. 🔗 Leggi su Dilei.it

affari tuoi in onda anche il sabato stefano de martino pronto ad aiutare milly carlucci

© Dilei.it - Affari Tuoi in onda anche il sabato, Stefano De Martino pronto ad aiutare Milly Carlucci

In questa notizia si parla di: affari - tuoi

TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA

RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”

SCOTTI: AFFARI TUOI? LA RUOTA NON STA A GUARDARE. A SETTEMBRE ARRIVANO MEGA PREMI

affari tuoi onda sabatoAffari Tuoi va in soccorso a Ballando con le stelle, De Martino in onda il sabato per fare da traino a Milly Carlucci - La notizia arriva dopo i risultati, non brillanti, di Ballando con le stelle su Rai1. Secondo fanpage.it

affari tuoi onda sabatoDe Martino 'salva' Ballando con le stelle, puntata extra di Affari Tuoi dopo il flop. Cambia la programmazione - La Rai chiede gli straordinari a De Martino: puntata settimanale extra di Affari Tuoi dopo il primo flop di Milly Carlucci. Si legge su libero.it

Cerca Video su questo argomento: Affari Tuoi Onda Sabato