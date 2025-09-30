Affari Tuoi chi è davvero Stefania Fravezzi | lo strano mestiere
Stefania Fravezzi, 34 anni, di Bolzano, è la pacchista del Trentino Alto Adige nel game show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Ricamatrice di professione, gestisce due brand specializzati in berretti personalizzati fatti a mano e bomboniere, attività che riflettono la sua creatività e dedizione. È entrata nel programma il 12 settembre 2025, subentrando a Marion Prossliner, che aveva lasciato con una vincita di 20.000 euro. Nella puntata del 30 settembre, Stefania sfida il “dottore”, accompagnata dal fidanzato Cristiano, con cui ha provato la coreografia diventata un rito del programma: il ballo su Oh Ma di Noemi e Rocco Hunt, eseguito quando si apre il pacco da 0 euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
