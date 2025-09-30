Affaire Sangiuliano-Boccia l’imprenditrice verso il processo per stalking aggravato lesioni diffamazione e altri reati

Stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all’organizzazione di alcuni eventi. Sono i reati, contestati dai pm di Roma, all’imprenditrice Maria Rosaria Boccia per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio. Boccia, al centro di un affaire culminato con le dimissioni dell’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, era stata indagata dopo l’esposto di Sangiuliano arrivato poche settimane dopo il caso esploso intorno alla mancata nomina dell’imprenditrice a consigliera del Mic. Nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dalle sostitute Giulia Guccione e Barbara Trotta, risultano parti offese Sangiuliano, la moglie e l’ex capo di gabinetto del dicastero, Francesco Gilioli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

