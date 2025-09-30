Durante il suo ultimo match ad AEW Revolution 2024, Sting ha avuto accanto i suoi figli, Garrett e Steven, entrambi scesi sul ring incarnando le iconiche gimmick del padre: rispettivamente il look da Surfer Sting di The Great American Bash 1990 e quello da Crow Sting in versione Wolfpac. Come già riportato, il figlio minore Steven sta intraprendendo il percorso per seguire le orme del padre, e il suo debutto è stato finalmente annunciato. Un comunicato ufficiale relativo allo show 52W Hardway di New York ha infatti confermato che Steven Borden prenderà parte a un incontro dal vivo al fianco di Darby Allin e dell’ex talento WWE Killer Kross. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Ecco il debutto del figlio di Sting, Steven Borden