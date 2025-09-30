Il piccolo studio di sviluppo moi rai games non è estraneo alla ricerca di interessanti ibridi tra la sfera del monster taming e altri generi. Nel 2020 ha pubblicato Monster Sanctuary con il supporto di Team17, intrecciando l’addestramento di mostri con la struttura dei Metroidvania. Un connubio molto apprezzato complice la solidità delle meccaniche, adatto anche a chi non ha mai approfondito i giochi monster taming o i JRPG. Con il nuovo progetto Aethermancer, la situazione appare altrettanto intrigante. Il cuore mostruoso rimane ma assume connotati roguelite, passando inoltre dal 2D più elementare del predecessore a una nuova prospettiva più colorata, dettagliata e ricca di elementi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Aethermancer, l’anteprima: buon monster collector con un twist