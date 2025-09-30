Adolescenti e prime cotte | come gestire e creare un dialogo con i propri figli

Le prime cotte rappresentano un passaggio cruciale nell’adolescenza, occasione di crescita emotiva e relazionale. Per i genitori il compito non è guidare o giudicare, ma accompagnare con ascolto e rispetto. Accoglienza e dialogo sincero aiutano a rafforzare la fiducia, mentre intrusioni, ironia o svalutazioni rischiano di creare distanze che alla lunga possono diventare incolmabili. 🔗 Leggi su Fanpage.it