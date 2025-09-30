Addio tra Nicole Kidman e Keith Urban | 19 anni d’amore al capolinea

Una delle unioni più longeve di Hollywood si è incrinata: dopo diciannove anni insieme, Nicole Kidman e Keith Urban hanno scelto di intraprendere strade separate. La notizia, confermata da fonti vicine alla coppia e verificata da Adnkronos, scuote fan e addetti ai lavori, imponendo una riflessione sul peso della notorietà nelle relazioni. Cronaca di un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Addio tra Nicole Kidman e Keith Urban: 19 anni d’amore al capolinea

In questa notizia si parla di: addio - nicole

Il designer georgiano saluta ufficialmente la maison con un défilé d'addio ricco di muse, star e volti noti. Da Nicole Kidman a Kim Kardashian

Anche Nicole Kidman alla sfilata di addio di Demna a Balenciaga

Addio da Oscar: Nicole Kidman e Keith Urban si separano (e lui ha già una nuova casa)

Addio capelli piatti! Con i prodotti giusti il volume resta a lungo e i tuoi capelli acquistano corpo e vitalità. Dream Volume Booster Maschera Dream Volume Booster Spray Salon Studio MyAir Brush Hairist Volume Spray Scopri il segreto per un lo - facebook.com Vai su Facebook

Nicole Kidman e Keith Urban si separano: i motivi dell'addio dopo 19 anni di matrimonio - Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati dopo 19 anni di matrimonio: la scelta sarebbe stata del musicista ... Segnala notizie.it

Nicole Kidman e Keith Urban divorziano dopo 20 anni insieme - Dopo quasi due decenni di matrimonio, Nicole Kidman e Keith Urban hanno ufficialmente annunciato la loro separazione, lasciando i fan di Hollywood a bocca ... Da blogdilifestyle.it