Nicole Kidman e Keith Urban si sono separati. La notizia, diffusa da fonti dirette a TMZ, rivela che l’attrice premio Oscar e il celebre cantante country vivono distanti “ dall’inizio dell’estate “. Secondo fonti vicine alla coppia, la decisione non è stata presa di comune accordo. Pare che Nicole Kidman, 58 anni, non desiderasse la separazione e abbia fatto di tutto per salvare il rapporto. “ A volte le relazioni semplicemente fanno il loro corso “, ha rivelato una fonte a Page Six, aggiungendo che l’attrice “ non voleva la separazione e stava cercando di salvare le cose “. Mentre Nicole Kidman è stata vista prendersi cura delle loro due figlie, Sunday Rose di 17 anni e Faith Margaret di 14, Keith Urban, che attualmente è in tour, si sarebbe già trasferito a Nashville, lasciando la casa coniugale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Addio da Oscar: Nicole Kidman e Keith Urban si separano (e lui ha già una nuova casa)