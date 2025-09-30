Addio alla leggenda del cinema | Ha disegnato il genere western

Con la morte di Renato Casaro, l’Italia perde uno dei suoi più grandi maestri dell’ arte cinematografica. Il celebre cartellonista trevigiano si è spento a 89 anni, stroncato da una grave broncopolmonite. Ricoverato da giorni all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, non è riuscito a superare la malattia. Avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 26 ottobre. L’ultimo dei grandi cartellonisti. Casaro rappresentava l’ultima generazione di artisti che dipingevano a mano i manifesti cinematografici, prima dell’avvento del design digitale. La sua specializzazione nel genere Western lo aveva reso una leggenda, capace di creare un ponte artistico tra il cinema europeo e quello hollywoodiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Addio alla leggenda del cinema: “Ha disegnato il genere western”

In questa notizia si parla di: addio - leggenda

WWE: Goldberg dice addio al wrestling, Gunther trionfa nell’ultimo match della leggenda

Addio a Robert Redford, mito e leggenda del cinema internazionale

Addio a Fauja Singh, leggenda della maratona scomparsa a 114 anni: travolto da un’auto nel Punjab

Addio leggenda - facebook.com Vai su Facebook

Addio a 86 anni a Enzo Osella, leggenda dell’automobile: portò Torino in Formula 1 - X Vai su X

Addio a Renato Casaro, maestro delle locandine del cinema - TREVISO – Si è spento all’età di 89 anni Renato Casaro, celebre illustratore e cartellonista cinematografico, considerato uno dei più grandi interpreti internazionali dell’arte della locandina. Lo riporta ilnuovoterraglio.it

È morto Robert Redford: addio a una leggenda del cinema, aveva 89 anni - Il leggendario attore Robert Redford è scomparso in queste ore all'età di 89 anni: ripercorriamo la sua mitica carriera. cinema.everyeye.it scrive