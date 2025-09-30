Addio a Santi Trimboli decano dei giornalisti calabresi
Ricordiamo Santi Trimboli, giornalista calabrese che ha raccontato il calcio con passione e stile. Ci ha lasciati Santi Trimboli, decano dei giornalisti calabresi e autorevole firma della RAI calabrese e nazionale. Una figura che ha segnato profondamente il giornalismo sportivo e che resterà nella memoria collettiva per il suo stile elegante, la competenza e la sua umanità. Molti lo ricorderanno tra i protagonisti della storica trasmissione “90° Minuto”. Con i suoi collegamenti raccontava le vicende delle squadre calabresi portando nelle case degli italiani un calcio che purtroppo non c’è più.. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
