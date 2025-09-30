Addio a San Siro ecco come sarà il nuovo stadio di Milano
AGI - È l'alba di una nuova era, le luci si spengono su San Siro mentre sorge un nuovo futuro. Il consiglio comunale di Milano ha approvato, dopo quasi 12 ore di seduta, la proposta di delibera che prevede la vendita a Inter e Milan dello stadio di San Siro e delle aree attigue. A poche ore dall'alba del giorno in cui scade la proposta di Milan e Inter, la delibera è passata con il voto favorevole della maggioranza del Pd, tranne 3 contrari, dei Riformisti compatti, della lista Sala tranne il capogruppo dimissionario Marco Fumagalli che non ha partecipato al voto, e il voto contrario di Verdi, Lega, Fratelli d'Italia, Noi Moderati. 🔗 Leggi su Agi.it
