Addio a Renato Casaro il cartellonista che ha conquistato Hollywood dipingendo la storia del cinema

Se n’è andato a 89 anni Renato Casaro, l’ultimo grandi cartellonisti del cinema classico, colui che ha trasformato i manifesti cinematografici in vere opere d’arte. Era stato ricoverato alcuni giorni fa per una broncopolmonite all'ospedale della sua città, Treviso, dove è morto nelle scorse ore. Ma chi era davvero il cartellonista che ha conquistato Hollywood? Scopriamolo insieme. E' morto nella sua città, Treviso, Renato Casaro, 90 anni il prossimo 26 ottobre, il più noto illustratore italiano di manifesti e locandine per il cinema, famoso a livello internazionale e influente cartellonista per il grande schermo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Addio a Renato Casaro, il cartellonista che ha conquistato Hollywood (dipingendo la storia del cinema)

