È mancata all’affetto dei suoi cari Maria Diamante Correggi vedova Tagliati di 90 anni. Ne danno il doloroso annuncio i figli Giuseppe, Giovanni e Stefano, le nuore Maria Rosa, Daniela e Cristina, gli adorati nipoti Alberto, Giacomo, Giorgia, Jacopo, Francesca ed Elisa, parenti e amici. Per volere della famiglia niente fiori, ma offerte alla associazione "Il Cuore della Montagna". Questa sera alle 20 alla chiesa della Pieve verrà recitato il Santo Rosario. La camera ardente è allestita presso la casa funeraria Mammi in via Macchiusa (orario visite tutti i giorni dalle 8 alle 18,30). Maria Diamante Correggi vedova Tagliati apparteneva ad una famiglia molto nota di Castelnovo Monti, col marito Brenno (mancato nel 2022) aveva avviato nel 1962 l’attività del Bar Pasticceria Castello di via Roma, in centro, che ha lavorato fino a 10 anni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Maria Diamante Correggi. Col marito avviò il Bar Castello