Addio a Jean Luc Stote storica voce di Radio Onda d' Urto

Un malore improvviso lo ha portato via nella mattinata di martedì 30 settembre: è morto a 72 anni Jean Luc Stote, storica voce e anima musicale di Radio Onda d’Urto. Nato a Nancy, in Francia, Stote è stato dal 2005 al 2019 il coordinatore dell’intera redazione musicale dell’emittente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it