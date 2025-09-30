Addio a Jean Luc Stote storica voce di Radio Onda d' Urto
Un malore improvviso lo ha portato via nella mattinata di martedì 30 settembre: è morto a 72 anni Jean Luc Stote, storica voce e anima musicale di Radio Onda d’Urto. Nato a Nancy, in Francia, Stote è stato dal 2005 al 2019 il coordinatore dell’intera redazione musicale dell’emittente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: addio - jean
Cernobbio: addio a Jean-Marc Droulers, storico amministratore delegato di Villa d'Este
Settembre è arrivato: addio costumi e infradito, spazio ai #musthave della nuova stagione! Michaela ci guida tra i top 3 capi #fw25 che non possono mancare nel tuo guardaroba: Jeans versatili per ogni look Abiti perfetti dal giorno alla sera Calzature ico - facebook.com Vai su Facebook
Morto Jean-Luc Stote: portò la Festa della musica a Brescia - Il ricordo di Radio Onda d’Urto: «È stato mille cose in una» ... giornaledibrescia.it scrive
Morto Jean-Luc Stote, il frontman della Festa della Musica - Stroncato da un infarto nella notte, l'ex capo redattore del settore cultura di radio Onda d'Urto si è spento all'età di 74 anni ... Secondo brescia.corriere.it