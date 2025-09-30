Addio a Daniel Pastorello infermiere e vigile del fuoco volontario morto in un incidente a 29 anni

La tragedia lungo la provinciale. Un’intera comunità è sotto shock per la morte improvvisa di Daniel Pastorello, 29 anni, giovane infermiere del Pronto Soccorso di Feltre e vigile del fuoco volontario. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, 29 settembre, lungo la strada provinciale 1 della Sinistra Piave, all’altezza di un distributore nel centro abitato di Lentiai, nel bellunese. Il giovane si trovava in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un pick-up. L’impatto è stato violentissimo: nonostante i soccorsi, Daniel è morto sul colpo. Energia contagiosa e passione per il volontariato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Addio a Daniel Pastorello, infermiere e vigile del fuoco volontario morto in un incidente a 29 anni

