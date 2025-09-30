Addio a Bambi il cervo più famoso d'Italia | Caro amico grazie per tutto quello che ci hai dato

È morto Bambi, il cervo simbolo della Valmalenco. Salvato da cucciolo da Giovanni Del Zoppo, era diventato una celebrità locale e negli anni aveva ispirato la nascita dell’oasi ecofaunistica che oggi porta il suo nome. 🔗 Leggi su Fanpage.it

