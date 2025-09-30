Adani | Napoli più evoluto ma il Milan ha colpito dove conta

Nel podcast Viva el Futbol, Lele Adani ha offerto uno sguardo critico ma costruttivo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

In questa notizia si parla di: adani - napoli

Napoli, Adani promuove Noa Lang: «Giocatore decisivo. L’arma giusta per Conte»

“Il Napoli ha preso solo riserve”: che bordata di Adani

Adani: «Non credo che il Napoli abbia la rosa più forte. L’ha allungata con alcuni giocatori strapagati. Tranne De Bruyne»

#milan #SempreMilan #SerieA #MilanNapoli #Adani: "Ecco l'intuizione di #Allegri su #Pulisic. #Leao è chiamato a rispondere" - X Vai su X

Adani: "#Lang è il punto interrogativo del Napoli, è cambiato il sistema" "Noa Lang? E’ un punto interrogativo nel Napoli perché è in ritardo ed è cambiato il sistema. Perché è cambiato? Per tutelare De Bruyne e valorizzare i centrocampisti. Lang e Neres de - facebook.com Vai su Facebook

Adani sul Milan: «Questa squadra è costruita meglio della Juve di Allegri? Si può sempre perdere ma se non fai un calcio evoluto…». Poi sentenzia su Conte - Adani sul Milan: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sulla squadra allenata dall’ex Juve Allegri Lele Adani, dai microfoni del Corriere della Sera, ha offerto la sua consueta, profonda analisi s ... juventusnews24.com scrive

"Allegri si è evoluto". Max risponde a Lele Adani e tira in ballo il Napoli - Il tecnico del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli e ha risposto anche a Lele Adani. Da msn.com