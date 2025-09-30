Adani | Il Napoli ha governato la partita ma non nelle aree di rigore dove si decide tutto

Il commentatore sportivo Lele Adani ha parlato a Viva El Futbol dopo la sconfitta del Napoli contro il Milan 2-1. . In seguito, le dichiarazioni in merito al match: « Il Napoli ha governato la partita, ma le partite si decidono nelle aree di rigore. E lì c’è stata una squadra superiore all’altra. Vogliamo declinarla che nell’area del Milan ha più sbagliato il Napoli? Sì, ma nell’altra area il Milan ha fatto sbagliare il Napoli. Io mi aspetto che il Napoli faccia la partita, è più evoluto, ha adattato una squadra per governare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Adani: «Il Napoli ha governato la partita, ma non nelle aree di rigore dove si decide tutto»

