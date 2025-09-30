L’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, fa una dettagliata analisi sul gioco dei nerazzurri di Chivu e sulle similitudini con Conte e Inzaghi. Lele Adani, nell’ultima puntata di Viva el Futbol su Twitch ha analizzato lo stile di gioco dell’ Inter degli ultimi anni, sottolineando un filo conduttore che parte da Antonio Conte, passando per Simone Inzaghi, e arrivando fino a Cristian Chivu. Secondo l’ex difensore, l’Inter è una delle squadre più fluide nel passaggio palla e nei movimenti in Serie A, un aspetto che ha caratterizzato il lavoro di Conte e che Chivu ha ereditato e sviluppato. Adani ha evidenziato come, a Cagliari, la maggior parte delle azioni offensive sia partita dalla fascia sinistra, dove i giocatori come Bastoni, Carlos Augusto, Dimarco e Mkhitaryan creano una sinergia perfetta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Adani analizza: «L’Inter è la squadra che passa meglio in Serie A, avete notato quel dettaglio contro il Cagliari? Il cambio sistema rimarrà una suggestione»