Adam scott tra fantascienza e successo | dall’ombra del twilight zone a severance

Il percorso professionale di Adam Scott si distingue per una significativa presenza nel panorama televisivo, con ruoli che hanno contribuito a consolidare la sua fama. La sua carriera inizia nel 1994, quando appare in un episodio della serie drama Dead at 21. Successivamente, partecipa a produzioni come Boy Meets World, Party of Five e Six Feet Under. La svolta arriva nel 2010, quando ottiene il ruolo di Ben Wyatt nella celebre serie Parks and Recreation. Dopo aver interpretato personaggi in produzioni come Big Little Lies e Ghosted, Scott diventa protagonista della serie originale di Apple TV+ Severance.

