Ad Avellino torna Contemporary Speech | due serate dedicate alla musica visionaria e contemporanea
Contemporary Speech, la rassegna che celebra le voci più originali e le sonorità più sperimentali della scena contemporanea. L’edizione 2025 si svolgerà allo Spazio Arena di via SS. Trinità, dal 4 al 19 ottobre, con due serate inaugurali che si preannunciano memorabili. Sabato 4 ottobre, ore 21. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - torna
Avellino, il jazz torna protagonista con Sound Park: tre serate sotto le stelle nel Parco del Teatro "Carlo Gesualdo"
Sound Park, la musica torna sotto le stelle di Avellino
Giovanni Pini torna ad Avellino: esperienza e fisicità per completare il reparto lunghi
CHIAVARI - Dopo la sconfitta in trasferta ad Avellino, la Virtus Entella torna in campo domani sera al Sannazzari di Chiavari contro il Bari. Il Calcio d'inizio è alle 20.30. In classifica la Virtus Entella è ferma a quota 5. Vi ricordiamo poi che riproporremo la partita - facebook.com Vai su Facebook
Serie B, l'Avellino torna al successo contro il Monza #serieb #avellino #Monza - X Vai su X
Avellino, UFFICIALE: esonerato Marcolin, torna Tesser - Mancava soltanto l'ufficialità, ora è arrivata anche quella attraverso un comunicato dell'Avellino: Dario Marcolin è stato sollevato dall'incarico di allenatore, torna in panchina Attilio Tesser. Da calciomercato.com