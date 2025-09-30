Ad Atessa la presentazione del libro La scorta di Enrico di Luca Telese

Chietitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conclude con la presentazione del libro “La scorta di Enrico”, di Luca Telese, il primo ciclo della rassegna ”Incontri Democratici, tra Storia e attualità” organizzato dal circolo del Partito Democratico di Atessa e dedicato alla commemorazione delle figure di Aldo Moro ed Enrico Berlinguer. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: atessa - presentazione

Va online il portale turistico della città di Atessa, la presentazione ai cittadini in piazza

Cerca Video su questo argomento: Atessa Presentazione Libro Scorta