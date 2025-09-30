Ad Atessa la presentazione del libro La scorta di Enrico di Luca Telese
Si conclude con la presentazione del libro “La scorta di Enrico”, di Luca Telese, il primo ciclo della rassegna ”Incontri Democratici, tra Storia e attualità” organizzato dal circolo del Partito Democratico di Atessa e dedicato alla commemorazione delle figure di Aldo Moro ed Enrico Berlinguer. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
