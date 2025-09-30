Ad Arcore la cena per festeggiare il compleanno di Silvio Berlusconi

Nella giornata di lunedì 29 settembre Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 89 anni. Per questo l'imprenditore e politico è stato ricordato dalla famiglia in una cena speciale ad Arcore.La cena a Villa San MartinoA Villa San Martino, a quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti parlamentari di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

La cena ad Arcore per "festeggiare" il compleanno di Silvio Berlusconi: avrebbe fatto 89 anni

