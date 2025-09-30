Organizzata dalla Consulta territoriale di Destra Senio e Alfonsiné Rete imprese, con l’Amministrazione comunale e le associazioni e attività del territorio, ad Alfonsine torna la ‘ Festa dell’Uva ’. La manifestazione, la cui 22esima edizione è in programma venerdì e domenica, nasce per celebrare la vendemmia e l’arrivo dell’ autunno, proponendo spettacoli, musica e mercatini che accompagnano i punti gastronomici ed enogastronomici. Venerdì a palazzo Marini, al civico 10 di via Roma, serata dedicata all’enogastronomia. Dalle 19.30 degustazione di vini delle Cantine Tenuta Uccellina, abbinata a un menù creato per l’occasione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ad Alfonsine torna la Festa dell’Uva