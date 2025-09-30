Ad Alfonsine torna la Festa dell’Uva
Organizzata dalla Consulta territoriale di Destra Senio e Alfonsiné Rete imprese, con l’Amministrazione comunale e le associazioni e attività del territorio, ad Alfonsine torna la ‘ Festa dell’Uva ’. La manifestazione, la cui 22esima edizione è in programma venerdì e domenica, nasce per celebrare la vendemmia e l’arrivo dell’ autunno, proponendo spettacoli, musica e mercatini che accompagnano i punti gastronomici ed enogastronomici. Venerdì a palazzo Marini, al civico 10 di via Roma, serata dedicata all’enogastronomia. Dalle 19.30 degustazione di vini delle Cantine Tenuta Uccellina, abbinata a un menù creato per l’occasione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: alfonsine - torna
Alfonsine: torna anche quest’anno la tradizionale Festa dell’uva - X Vai su X
Dal 22 al 27 settembre torna la Festa dello Sport! Ragazze e ragazzi dalla classe 4^ della Scuola primaria alla classe 3^ della Scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo C.so Matteotti - Alfonsine si cimenteranno in numerose discipline grazie - facebook.com Vai su Facebook
Alfonsine: torna anche quest’anno la tradizionale Festa dell’uva - Venerdì 3 e domenica 5 ottobre torna ad Alfonsine la tradizionale Festa dell’uva, arrivata quest’anno alla 22esima edizione. Si legge su ravenna24ore.it