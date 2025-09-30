Acquaroli rieletto presidente nelle Marche Fratelli d' Italia primo partito Schlein | Pensiamo alle altre 5 regioni

Il primo test elettorale d'autunno premia il centrodestra, mentre l'opposizione incassa il ko. Il risultato delle urne nelle Marche è chiaro: il candidato della coalizione di centrodestra e governatore uscente Francesco Acquaroli è stato rieletto presidente con il 52,43% dei voti. L'ex sindaco di. 🔗 Leggi su Today.it

Pesaro e il rebus dell’isolamento politico: appello al Governatore rieletto Acquaroli

Acquaroli rieletto presidente nelle Marche. Ricci battuto, sinistra a pezzi

Regionali Marche, risultati in diretta. Acquaroli rieletto presidente. Ricci lo chiama per congratularsi. Fdi primo partito, poi il Pd. Affluenza in calo: 50% (-10%)

acquaroli rieletto presidente marcheChi è Francesco Acquaroli, rieletto presidente della Regione Marche - Nato nel 1974 a Macerata ed ex deputato di Fratelli d'Italia, è stato confermato alla guida di Palazzo Raffaello: cinque anni fa aveva ottenuto il ribaltone in un territorio considerata ... Da tg24.sky.it

acquaroli rieletto presidente marcheMarche, Acquaroli si impone su Ricci. Bis da governatore, exploit di Fratelli d'Italia - Francesco Acquaroli è di nuovo presidente della Regione Marche. Da iltempo.it

