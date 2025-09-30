Acquaroli | La priorità sarà la riforma dell' emergenza-urgenza nella sanità

Lo ha detto il presidente delle Marche, parlando dalla sede elettorale ad Ancona, dopo la vittoria che gli ha consegnato il secondo mandato. Poi la dedica al premier Giorgia Meloni: «Il ringraziamento più forte va alla persona che prima di tutte ha creduto in me».

Acquaroli, 'prima riforma in sanità sarà su emergenza urgenza' - È la prima riforma che faremo e il principio che la guida è uno: l'equità".

Acquaroli-Ricci, duello sulla sanità: "È colpa di chi l'ha definanziata" - Ancona, 6 settembre 2025 – La sanità pubblica, tra carenza di personale, liste d'attesa e riorganizzazione territoriale, al centro del dibattito tra i sei candidati alla presidenza della Regione