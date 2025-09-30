Acquaroli | La priorità sarà la riforma dell' emergenza-urgenza nella sanità

Laverita.info | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo ha detto il presidente delle Marche, parlando dalla sede elettorale ad Ancona, dopo la vittoria che gli ha consegnato il secondo mandato. Poi la dedica al premier Giorgia Meloni: «Il ringraziamento più forte va alla persona che prima di tutte ha creduto in me». 🔗 Leggi su Laverita.info

acquaroli la priorit224 sar224 la riforma dell emergenza urgenza nella sanit224

© Laverita.info - Acquaroli: «La priorità sarà la riforma dell'emergenza-urgenza nella sanità»

In questa notizia si parla di: acquaroli - priorit

Acquaroli, 'prima riforma in sanità sarà su emergenza urgenza' - È la prima riforma che faremo e il principio che la guida è uno: l'equità". Riporta ansa.it

Acquaroli-Ricci, duello sulla sanità: “È colpa di chi l’ha definanziata” - Ancona, 6 settembre 2025 – La sanità pubblica, tra carenza di personale, liste d’attesa e riorganizzazione territoriale, al centro del dibattito tra i sei candidati alla presidenza della Regione ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Acquaroli Priorit224 Sar224 Riforma