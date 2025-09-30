Acquaroli Governatore e le priorità a Macerata | Quell’ospedale rimasto sulla carta

??????Macerata, 30 settembre 2025 – Sanità, sanità, sanità. Parafrasando il fortunato slogan – “Education, education, education” – con il quale Tony Blair indicò le priorità che il suo governo avrebbe dovuto perseguire, è questa la vera emergenza che i maceratesi chiedono di affrontare al confermato governatore Francesco Acquaroli. Sì, certo, bisogna mettere seriamente le mani su infrastrutture, lavoro, questione inceneritore, turismo. Ma in cima alle preoccupazioni c’è la sanità. PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI MACERATA, 20.05.25 Liste d’attesa infinite, guardie mediche a singhiozzo, interi territori senza medici di base: sono questi gli assilli veri, quotidiani del maceratese medio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Acquaroli Governatore e le priorità a Macerata: "Quell’ospedale rimasto sulla carta”

