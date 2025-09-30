acquaroli fa il pieno a cingoli vola la lega

A Cingoli non c’è partita tra Acquaroli e Ricci. Il primo raddoppia e va anche oltre in termini di voti rispetto al candidato del centrodestra. La Lega con il candidato Filippo Saltamartini fa da traino al centrodestra con quasi duemila voti. È quella che ne prende di più in tutto il Comune. Seguita da Fratelli d’Italia. Sul fronte centrosinistra la lista che va meglio sempre a Cingoli è il Pd con 453 voti. Ma è un plebiscito per il governatore uscente anche negli altri comuni. A Fiastra Acquaroli vince per 55 voti. A Gagliole il Pd prende più voti di Fratelli d’Italia ma i numeri non bastano affinché Ricci faccia il salto sull’avversario: il candidato del centrodestra prende 137 voti contro i 110 dello sfidante Ricci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

