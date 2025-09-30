Acquaroli confermato governatore delle Marche Meloni exploit | Fdi è il primo partito
Francesco Acquaroli è di nuovo presidente della Regione Marche. Il centrodestra si aggiudica così un'elezione dall'alto valore polittico, elettorale e pure simbolico: quella che il centrosinistra aveva fino a ieri definito «una grande sfida» si è tramutata, alla fine dei conti, una «grande sconfitta». Il risultato, d'altra parte, è stato piuttosto chiaro: oltre il 52% dei consensi per Acquaroli, con Matteo Ricci che non è arrivato al 45%. Una sconfitta per il centrosinistra, si diceva, ma soprattutto per il "Campo Largo"; per la precisione è la decima elezione regionale (su tredici) che il Pd e il Movimento 5 Stelle perdono correndo insieme, molto probabilmente un record. 🔗 Leggi su Iltempo.it
