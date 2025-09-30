Acquaroli-bis le reazioni Stacchiotti Marchigiani per Acquaroli | Avanti con serietà e impegno sempre

"Non sono stato eletto in Consiglio Regionale. Alla fine sono arrivato secondo, con 705 voti di preferenza. Un risultato che, pur non portandomi in consiglio, considero comunque importante". È il commento di Graziano Stacchiotti, candidato al consiglio regionale nella lista 'I Marchigiani per.

Acquaroli-Bis, le reazioni. Mancinelli (Pd): "Non è andata come speravamo, ma il mio primo grazie va a Matteo Ricci"

Acquaroli-Bis, le reazioni. Bugaro (Fdi): "Complimenti ad Acquaroli, 4073 volte grazie a chi ha creduto in me"

Acquaroli-bis, le reazioni. Romagnoli (M5S): "Deluso dal risultato e dal 50% della popolazione che ha scelto di voltarsi dall’altra parte"

Sky tg24. Dagli studi di Roma Montecitorio, il faccia a faccia tra il candidato del centrodestra e Presidente uscente della regione, Francesco Acquaroli, e quello del centrosinistra Matteo Ricci. La conduzione è affidata a Giovanna Pancheri

Acquaroli-bis, le reazioni. Il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti: "Orgoglioso di averti sempre sostenuto"

Acquaroli, 'da FI contributo determinante per bis centrodestra' - "Il vostro contributo è stato un contributo determinante che ci ha spinto a compiere risultati importanti sull'attuazione del programma e sono convinto che sarà un contributo determinante a confermare ...