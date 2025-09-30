Acquaroli-bis le reazioni Romagnoli M5S | Deluso dal risultato e dal 50% della popolazione che ha scelto di voltarsi dall’altra parte

“Sono profondamente deluso dal risultato elettorale nella nostra regione Marche. Deluso perché ha perso la coalizione che proponeva il programma più completo e significativo per il futuro dei nostri territori e della nostra gente”. È il commento di Sergio Romagnoli, coordinatore provinciale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

