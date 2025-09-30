Acquaroli-bis le reazioni Maurizio Lupi Noi Moderati | Il campo largo si è rivelato stretto
"La conferma di Acquaroli premia il buon governo e una campagna incentrata sui bisogni reali di persone, famiglie e imprese. Successo della coalizione e rafforzamento del centro. Noi Moderati, al debutto nelle Marche, conferma il suopercorso di crescita e di radicamento. Il 'campo largo', che ha. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Acquaroli-Bis, le reazioni. Mancinelli (Pd): "Non è andata come speravamo, ma il mio primo grazie va a Matteo Ricci"
Acquaroli-Bis, le reazioni. Bugaro (Fdi): "Complimenti ad Acquaroli, 4073 volte grazie a chi ha creduto in me"
Acquaroli-bis, le reazioni. Romagnoli (M5S): "Deluso dal risultato e dal 50% della popolazione che ha scelto di voltarsi dall’altra parte"
Galeazzo Bignami. . Grande vittoria di Francesco Acquaroli! Il buongoverno per le #Marche assieme a Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia! - facebook.com Vai su Facebook
Acquaroli-bis, le reazioni. Il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti: "Orgoglioso di averti sempre sostenuto"
Marche Acquaroli bis, Ricci 8 punti sotto: Meloni ribalta Lega e Pd, spunta la dedica a Berlusconi - Le elezioni regionali delle Marche del 2025 hanno confermato Francesco Acquaroli presidente con un vantaggio netto su Ricci. Lo riporta italiaoggi.it